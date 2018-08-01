Тюмень поздравили с днем рождения торжественными концертами и развлекательными мероприятиями

Торжественные мероприятия в честь празднования Дня города состоялись в областной столице. Тюменцам устроили настоящий праздник и предложили развлечения на любой вкус.

Центральной площадкой празднования стала площадь 400-летия Тюмени. Праздничная программа "Тюмень дарит добро" запомнилась горожанам выступлением Дианы Гурцкой и Хора Турецкого. Кроме того, с творческими номерами выступили коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень". Также в рамках работы площадки состоялся фестиваль уличного кино.

На 6 городских площадках тюменцы установили новый рекорд России. Рекорд зафиксировал эксперт Международного агентства регистрации рекордов "Интер рекорд" Влад Копылов. Флешмоб "Танцуй, Тюмень!" абсолютно авторский: для него специально была написана песня (слова Е.Петропавловский, муыка С. Трифонов), тюменским коллективом вокал-бэнд Матрица, движения к флешмобу придумала руководитель студия танца Meret Екатерина Бертрам.

Для любителей детского творчества на Цветном бульваре у цирка прошел "Парад талантов", а с другой стороны бульвара состоялся фестиваль "Зеленый мир". Коллективы с Камчатки и Сахалина пели песни коренных народов Севера и танцевали этнические танцы.

На площади у Технопарка состоялся первый чемпионат среди болельщиков футбола. Победителями соревнований стала команда Центра доктора Бубновского, второе место завоевала риэлторская компания "Адвекс" и бронза досталась команде "Танцуй, Тюмень!".

Порадовала площадка у Технопарка и другими развлечениями, так, например, любой желающий мог попробовать свои силы в лазерном биатлоне, для интеллектуалов прошли соревнования по шахматам. Кроме того, тюменцы попробовали себя в сдаче нормативов ГТО, проверили свое здоровье на специальной площадке.

Соревнования по спидкубингу "Тюмень | Speedcubing 2018" посвятили открытию нового арт-объекта — большого кубика Рубика с ночной подсветкой. Участниками соревнований стали 100 тюменцев, которые состязались в сборке головоломок на скорость в двух дисциплинах и четырех номинациях.

Партнерами соревнований по спидкубингу "Тюмень | Speedcubing 2018" выступил магазин удивительных вещей "Неосувенир" и уральское представительство компании "Спринг".

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Веселые спортивные эстафеты, конкурсы, соревнования по настольному теннису, хоккей с мячом, дартс, комбинированная эстафета и другие спортивные развлечения предлагали тюменцам в честь праздника на площади у Технопарка и Текутьевском бульваре.

Не обошлось и без ежегодного праздника мороженого. На площади Борцов Революции жители приняли участие в увлекательных состязаниях. Здесь же был разыгран Кубок Пломбирного Чемпиона – семейный запас мороженого "Золотой стандарт" и множество других призов.

Всего на площадке работали семь игровых зон. Тюменцы проверили меткость и попробовали попасть в "девятку" футбольных ворот, а на гигантском поле настольного футбола нужно было провести "пломбирный шар" по полосе препятствий.

Отдохнуть от состязаний и подзарядиться мороженым гостям предложили в яркой лаунж-зоне. Здесь производитель мороженого "Золотой Стандарт" представил свой широкий ассортимент. Только вафельных стаканчиков представили от классических пломбиров до новинок, здесь же были "ванночки" с суфле и большие рожки. Для любителей нового компания представила пломбир в формате "сэндвич" с итальянским шоколадным печеньем.

Кроме того, на площади Борцов Революции АО "ПРОДО Тюменский бройлер" подарил маленьким гостям праздника интересную познавательно-танцевальную программу. Юные тюменцы и их родители могли принять участие в викторине и получить призы и подарки, а вместе с Лисом и Лисой станцевать веселый современный танец. В финале поздравления от коммерческого директора АО "ПРОДО Тюменский бройлер" Константина Калашникова прозвучал музыкальный подарок и в небо были запущены 432 воздушных шарика.

На площади Памяти прошли соревнования по уличному баскетболу. По итогам соревнований команды наградили кубками и медалями. Генеральным партнером соревнований по стритболу "Кубок киномакс" выступил АО "КиноМакс" в городе Тюмени.

Флешмоб красных машин во второй раз стартовал в честь праздника. Мероприятие провела радиостанция "Красная армия". Колонна автомобилей стартовала от Тюменского технопарка. Принять участие в параде мог любой желающий, главное условие – наличие автомобиля красного цвета. Среди машин были как иномарки, так и отечественные автомобили.

Порадовал тюменцев международный фестиваль уличных театров, который проводится в нашем городе уже 13 лет. Комсомольский сквер встречал гостей зажигательной музыкой на танцевальной площадке. Артисты представили музыкальные импровизации, уличную клоунаду, современную хореографию. Помимо театральных постановок в сквере были развлечения на любой вкус для взрослых и детей: гигантские шашки и домино, лепка из песка, различные творческие мастерские, необычные яркие фотозоны, ментальная арифметика.

Завершился день рождения Тюмени красочным салютом на набережной. В небо было выпущено 500 зарядов разного калибра. Фейерверк начался в 23.00. Горожане начали собираться на набережной задолго до начала красочного шоу. Ожидание тюменцев раскрасил диджейсет от Dj Fridrikh и open-air от проекта Astero. В этом году тюменцев радовали не только обычные залпы, но и композиции в виде сердец, цветов, букетов и шаров.

Выражаем благодарность партнерам празднования Дня города: строительной компании YIT, АО "ПРОДО Тюменский бройлер", Банку "Открытие", Компании "Ростелеком", Телекоммуникационной компании "Тele 2", электронному-магазину дискаунтеру "Ситилинк", компании "Сибирские колбасы".