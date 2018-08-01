Тюменцев призывают творить добро

"Лавка добра" работает в региональном центре "Семья" в рамках проекта "Творить добро — просто". Тюменцы могут передать вещи специалисту "Лавки добра", который в дальнейшем подберет для них новых хозяев из малоимущих, многодетных семей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Любой желающий может привезти вещи, игрушки, обувь и другие необходимые предметы обихода, которые находятся в хорошем состоянии и выполняют свои функции, но по каким-либо причинам больше не востребованы.

Кроме того, на территории центра "Семья" в течение лета проводится акция по обмену игрушками "Давай меняться". Акция работает по средам с 15 до 18 часов и по субботам с 10 до 13 часов по адресу пр. Геологоразведчиков, 14а. В это же время в центре "Семья" проходят игры, семинары, мастер-классы, действуют интерактивные площадки для детей и взрослых в рамках проекта "Лето в Семье".

Также "Лавка добра" становится мобильной на время проведения проекта "Семья во дворе", и вместе с остальными площадками путешествует по дворам, паркам и скверам города. Специалисты принимают вещи и другие предметы обихода прямо во дворе во время проведения праздника. В рамках акции можно и обменяться игрушками.

"Смысл акции "Давай меняться" состоит в том, что дети могут наравне с родителями принять участие в добром деле и внести свой вклад. Это как "бумеранг добра" — ребята отдают свою игрушку в "Лавку" и взамен могут выбрать любую понравившуюся игрушку из переданных кем-то ранее. Творить добро — просто в любом возрасте!", — комментирует координатор проекта "Творить добро — просто" Евгений Шавлак.

Передать вещи, обувь, одежду, игрушки, бытовую технику, постельные принадлежности, которые вам по какой-либо причине больше не нужны, но могут прослужить тем, кто в них нуждается, можно в любое удобное время по адресам пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150, ул. Ермака, 1а.