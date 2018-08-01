"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на музейные мероприятия

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" разыгрывает билеты на мероприятия музейного комплекса им. И.Я. Словцова. Конкурсы проходят в группе проекта во "ВКонтакте" и на страничке в Инстаграме.

Участники розыгрыша во "ВКонтакте" имеют возможность выиграть билеты на выставку "Детский музей истории русской открытки", вечернюю автобусную экскурсию или на выставку "Успех 72". Трех победителей определят с помощью специального приложения 2 августа. Каждый получит приглашение на две персоны.

На страничке проекта в Инстаграме подписчики могут выиграть билеты на выставку "Французские гобелены в России". Впервые в Тюмени экспонируются произведения искусства, представляющие гордость Франции. Два победителя, которых также назовут 2 августа, получат пригласительные на две персоны.

"Афиша Тюмень" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.