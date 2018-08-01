В Вагайском районе пройдут дни памяти Ермака

Фото комитета по делам национальностей Тюменской области

В Вагайском районе Тюменской области с 3 по 5 августа казаки из двенадцати регионов России соберутся вместе, чтобы почтить память атамана Ермака Тимофеевича.

В программе мероприятия — XX межрегиональный фестиваль казачьей культуры "Благовест", участниками которого станут более 2 тысяч представителей казачества, а также крестный ход протяженностью десять километров от села Вагай до холма Памяти Ермака в деревне Старый Погост. Молитвенное шествие возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, который проведет заупокойную литию по убиенным воинам дружины Ермака в освященной в прошлом году часовне в честь небесного покровителя сибирского казачества Святителя Николая Чудотворца.

Как сообщили в пресс-службе комитета по делам национальностей Тюменской области, в мероприятиях, посвященных дням памяти Ермака, примут участи казаки Алтайского края и Республики Алтай, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов, Москвы и Московской области.