Чемпионат по многоборью среди уральских кинологов Росгвардии принимает Тюмень

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени стартовал лично-командный чемпионат по многоборью кинологов на первенство Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Четырнадцать участников состязаний со своими питомцами — немецкими и бельгийскими овчарками и лабрадорами были разделены на две соревновательные группы по специализации собак. Кинологи с патрульно-розыскными собаками выявят лучших в поиске, задержании, охране и конвоировании преступников, выборке вещи и человека, следовой работе и обыске местности. Для минно-розыскных собак в программе чемпионата поиск запахового материала в помещении, в отдельно стоящем автомобиле, в ряду машин, на проселочной дороге и на участке местности.

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области, большая часть собак, которые участвуют в соревнованиях, появились на свет в Тюменском кинологическом центре. За шестнадцать лет тут подготовили более 900 служебных собак, часть из них памятны героическими поступками. В 2012 году в Дагестане немецкая овчарка Забава при выполнении служебно-боевых задач в составе инженерно-разведывательного дозора первой обнаружила засаду боевиков, приняла на себя пули боевиков и погибла, чем спасла не одну человеческую жизнь.