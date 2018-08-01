В СДЮСШОР "Прибой" открылся летний лагерь "Планета спорта"

Торжественное открытие лагеря с дневным пребыванием детей "Планета спорта" прошло на базе СДЮСШОР "Прибой" накануне, 30 июля. Смена продлится до 17 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Во время пребывания в лагере ребята посетят различные мероприятия, их ждет множество увлекательных занятий и развлечений, в том числе посещение зоопарка и планетария, экскурсии по городу, мастер-классы, поход в кино и многое другое.

В этом году лагерь будут посещать 215 спортсменов с отделений по следующим видам спорта: художественная гимнастика, волейбол, спортивные танцы, бокс, футбол. На открытии лагеря для детей выступили артисты (дрессированные собачки) и фокусники, а в конце их ждал сюрприз – мороженое.

Отметим, что лагерь с дневным пребыванием детей "Планета спорта" организуется в "Прибое" уже несколько лет подряд. Для юных спортсменов это прекрасная возможность подружиться, развивать спортивные навыки даже летом и получить массу положительных впечатлений от активного отдыха.