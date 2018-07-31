"Прибой" устроил для тюменцев гиревой марафон в День города

Воспитанники и тренеры СДЮСШОР "Прибой" приняли участие в праздничной программе "Тюмень спортивная", которая прошла в областной столице в День города, 28 июля, на площади у Тюменского технопарка.

"Прибой" совместно с ТГМЦ и городской федерацией гиревого спорта организовал для гостей гиревой марафон. Каждый желающий, каких нашлось немало, мог продемонстрировать свою сибирскую силу в поднятии спортивных снарядов. Кроме того, спортсмены отделения баскетбола стали победителями в Кубке Киномакс по стритболу.

В рамках программы была организована спортивно-патриотической площадка "Готов к труду и обороне", где тюменцы могли сдать нормативы и проверить свою выносливость.

Также на площади у Технопарка прошли мастер-классы от чемпионов, мастеров спорта, соревнования по различным видам спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и концерт. Дети проводили время на интерактивной площадке "Спортивная планета: семейный квест", участвовали в интеллектуальных играх, играли в гигантские шахматы, весело и с пользой проводили время под эгидой здорового образа жизни.