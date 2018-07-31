Лето со вкусом #Специй – уральцы тратят деньги на гаджеты, путешествия и AliExpress

МегаФон

Лето спровоцировало взрывной рост интереса к выгодным покупкам. К середине отпускного сезона число пользователей кэшбэк-сервиса #Специи выросло почти на 70%. При этом Урал занял третье место по востребованности услуги, уступив лишь Столичному и Поволожскому регионам. Чаще всего люди покупают на сайтах AliExpress, "МегаФон" и Booking.com.

На Урале вознаграждение за покупки активнее всех накапливают жители Свердловской области, Югры и Тюменского региона. Здесь проживают 25%, 20% и 12% соответственно от зарегистрированных участников. Немного уступают пермяки и челябинцы: их доля в числе пользователей #Специй – по 10%. Остальные любители выгодного шопинга живут на Ямале, в Кировской области, Коми и Удмуртии.

В топ-10 по количеству заказов через кэшбэк-сервис вошли следующие компании:

1. AliExpress

2. "МегаФон"

3. Booking.com

4. М.Видео

5. LaModa

6. "ЛитРес"

7. "Ситилинк"

8. Delivery Club

9. "Лабиринт"

10. "КупиКупон"

Наиболее крупные суммы пользователи тратят на покупку мобильных гаджетов, бытовой техники и бронирование отелей. Есть в сервисе и свои рекордсмены: самый большой кэшбэк за разовый заказ составил 15 587,80 руб.; максимальное накопленное вознаграждение, которое получил абонент за несколько заказов, составило 22383,55 руб.

"Возврат части суммы покупки в виде кэшбэка сегодня такая же норма, как комплимент от шеф-повара в хорошем ресторане. Сервис #Специи удобен тем, что объединяет сотни самых востребованных магазинов. Принципиальное отличие в том, что мы не зачисляем пользователю виртуальные бонусы, а возвращаем реальные деньги, которые можно снять наличными", – рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке "МегаФона" на Урале.

Сервис #Специи от "МегаФона" появился в декабре 2017 года. С его помощью пользователи делают покупки в привычных магазинах и получают кэшбэк до 12% на счет мобильного телефона. Вознаграждение можно снять со счета с помощью банковской карты "МегаФона", оплатить связь либо потратить на другие интернет-покупки. Партнерами сервиса являются более 300 магазинов в 19 категориях товаров.