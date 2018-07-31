Осмотреть Тюмень XIX века и современный город можно в VR-формате

В мультимедийном парке "Россия — моя история" открылась выставка "ТюмVR", посвященная 432-летию Тюмени.
Для выставки были использованы найденные в фондах Тюменского музейно-просветительского объединения фотографии значимых архитектурных памятников Тюмени XIX – начала XX века, которые оцифровали и объединили с фотографиями современных улиц, сделанными в формате 3600. С помощью VR-очков посетители выставки могут оказаться на улицах города и увидеть все произошедшие изменения.
В VR-очки встроен аудиогид, для его составления сотрудники парка проследили историю произошедших с городом изменений и поделились малоизвестными фактами.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru