Осмотреть Тюмень XIX века и современный город можно в VR-формате

В мультимедийном парке "Россия — моя история" открылась выставка "ТюмVR", посвященная 432-летию Тюмени.

Для выставки были использованы найденные в фондах Тюменского музейно-просветительского объединения фотографии значимых архитектурных памятников Тюмени XIX – начала XX века, которые оцифровали и объединили с фотографиями современных улиц, сделанными в формате 3600. С помощью VR-очков посетители выставки могут оказаться на улицах города и увидеть все произошедшие изменения.

В VR-очки встроен аудиогид, для его составления сотрудники парка проследили историю произошедших с городом изменений и поделились малоизвестными фактами.