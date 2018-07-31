Осмотреть Тюмень XIX века и современный город можно в VR-формате

09:15 31 июля 2018
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В мультимедийном парке "Россия — моя история" открылась выставка "ТюмVR", посвященная 432-летию Тюмени.

Для выставки были использованы найденные в фондах Тюменского музейно-просветительского объединения фотографии значимых архитектурных памятников Тюмени XIX – начала XX века, которые оцифровали и  объединили с фотографиями современных улиц, сделанными в формате 3600. С помощью VR-очков посетители выставки могут оказаться на улицах города и увидеть все произошедшие изменения.

В VR-очки встроен аудиогид, для его составления сотрудники парка проследили историю произошедших с городом изменений и поделились малоизвестными фактами.

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