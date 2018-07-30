Центр "Семья" помогает юным тюменцам подружиться

Международный день дружбы отмечается ежегодно 30 июля. "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" поздравляет тюменцев с праздником и желает каждому искренней и верной дружбы.

В центре "Семья" большое внимание уделяется социальной адаптации подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Благоприятная обстановка, дружественное отношение и поддержка – важнейшие составляющие в воспитании подрастающего поколения.

Так, в летние месяцы на базе центра реализовали проект "Летний лагерь", который в этом году охватил 120 ребят. В проекте принимали участие ребята от 3 до 18 лет, получающие социальные услуги в отделении краткосрочной социальной реабилитации, дети и подростки из замещающих семей, а также жители мкр. Мыс.

"По желанию ребят в этом году для лагеря выбрали пиратскую тематику. Совместное участие в квестах, преодоление препятствий, выполнение заданий – все это сплотило наших воспитанников. Дружба важна для каждого, а особенно когда нужна поддержка в сложной ситуации. Отдыхая, ребята учились жизни, учились общаться, взаимодействовать, идти на компромиссы", - пояснила директор Регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Семейные и детские мероприятия для детей реализуются на базе центра круглый год. Здесь организуют праздничные программы, мастер-классы, конкурсы и многое другое. Следить за новостями центра можно в группе https://vk.com/centrsemya72. Каждое из таких мероприятий – шанс найти новых друзей.