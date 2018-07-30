Биеннале молодого искусства организует конкурс для художников в Тобольске

Портфолио-ревю и образовательная программа от Московской международной биеннале молодого искусства пройдет в Тобольске в августе при поддержке компании "СИБУР".
Молодые художники из регионов деятельности компании смогут лично пообщаться с авторитетными экспертами в области современного искусства, получить рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию и построению карьеры.
Подать заявку на участие в проекте могут художники до 35 лет, проживающие на территории Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Томской и Нижегородской областей, Пермского края. Участие в проекте бесплатное. Срок подачи заявок — до 8 августа 2018 года.
Тридцать финалистов пригласят на индивидуальный смотр творческих работ в Тобольске с 21 по 23 августа. Частью проекта портфолио-ревю станет обширная образовательная программа. Подробная информацию о конкурсе здесь.
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