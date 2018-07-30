Тюменцы продемонстрируют таланты на конкурсе "Удиви"

Новый конкурс "Удиви" пройдет в августе в Тюмени. Жители города смогут продемонстрировать свои творческие способности и выступить на настоящей сцене.

Конкурс будет проходить в несколько этапов, первый стартует 8 августа. Принимать участие смогут жители и гости областной столицы старше 18 лет. Желающих не ограничивают в жанрах: можно представить песню, композицию на любом музыкальном инструменте, танец, выступить в жанре художественного слова или придумать другое выступление. Допускается присутствие животных и даже команды поддержки во время творческого номера.

Оценивать выступления будут известные тюменцы и эксперты из творческой сферы, они будут выбирать тех, кто проходит в следующий тур, также свое мнение смогут высказать жители Тюмени с помощью голосования, пишет "Мой портал".

Отборочные туры пройдут 8, 14 и 22 августа. Финал планируется провести 28 августа. Призеры и победители получат подарки от партнёров проекта. Главный приз – сертификат на 10 000 рублей в сеть ресторанов от главного партнёра проекта. Подробности, условия участия и регистрация доступны на странице проекта.