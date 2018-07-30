Голышмановский район лидирует по производству молока в регионе

Голышмановский район занимает лидирующие позиции по производству молока в Тюменской области. Ежедневно с местных предприятий на переработку уходит 137 тонн сырья, показатели планируется еще увеличивать. При этом вся отрасль молочного животноводства региона производит 1000 тонн молока в сутки.

Общая численность скота на ферме в Усть-Ламенке превышает 7 тысяч голов, дойное поголовье –

3 200 коров. И среди них имеются свои рекордсмены по продуктивности.

Как рассказал исполнительный директор ООО "Тюменские молочные фермы" Андрей Зайцев, на предприятии есть животное, от которого в первую лактацию получили 14 900 килограммов молока за 387 дней. Слагаемые продуктивности – питательная кормовая база, комфортные условия содержания поголовья и генетика скота. Однако весь потенциал животных раскрывается при строгом соблюдении технологии, где все этапы взаимосвязаны.

"Кадры для работы на предприятии собраны со всей России еще на этапе строительства комплекса, но предпочтение отдали местным специалистам. Каждый прошел несколько стажировок на крупнейших молочных комплексах страны. Есть соглашение с Голышмановским агропедколледжем, где ведется подготовка специалистов по направлениям и программам, востребованным на предприятии. Кадры "высшей школы" готовит аграрный университет Северного Зауралья", – отметил генеральный директор ООО "Тюменские молочные фермы" Андрей

Григоращенко.

Производство молока обеспечивается высокими стандартами качества. В собственной лаборатории проводится внутренний контроль продукции, качество которой подтверждается предприятием-переработчиком на приемке. На предприятии создана бесконтактная среда, благодаря чему молоко производится исключительно высшего сорта. В планах предприятия – выйти на проектные мощности и перешагнуть производственный рубеж 120 тонн молока в сутки, пишет "Тюменская область сегодня".