Ярковский дом-интернат помогает престарелым и инвалидам

Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов, отметивший 26 июля свой 60-летний юбилей, активно меняется и стремится усовершенствовать оказываемые услуги. Свой вклад делает не только директор учреждения Надежда Баженова, но и сами жители интерната.

Как рассказал один из проживающих Геннадий Бубнов, в интернате много зелени, и жители особенно любят гулять по березовой роще. В пятом корпусе старые деревянные рамы заменили на современные пластиковые. Ведется плановый капитальный ремонт седьмого и второго корпусов, пишет "Тюменская область сегодня".

Надежда Баженова продолжает профилактические работы по борьбе с употреблением алкоголя среди проживающих, для этого проводят беседы, введен пропускной режим.

"Как сказал мудрец, смысл жизни заключается в том, чтобы бороться за нее до последнего вздоха. Но одни при угрозе жизни сдаются на волю судьбы, другие - борются", - отмечает Геннадий Бубнов.

Например, один из постояльцев интерната медитирует и не допускает негативных мыслей. Другой сумел оправиться после повторного перелома шейки бедра и продолжает проходить реабилитацию. Вадим Цветков готов прийти на помощь соседям: подкачать шины у коляски, подкрутить гайки у костылей, настроить телевизор. Таких руководство учреждения поддерживает и поощряет.