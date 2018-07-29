Александр Моор: вместе мы работаем, чтобы Тюмень была самым лучшим городом

Более 30 тысяч человек пришли на площадь 400-летия Тюмени, чтобы поздравить Тюмень с 432-м днем рождения и вместе с "Хором Турецкого" и арт-группой SOPRANO.

Многотысячная площадь дружно пела вместе с артистами шлягеры разных лет. На заключительную песню на сцену вышел врио губернатора Александр Моор. Исполнив вместе с хором песню "Надежда" и гимн Российской Федерации.

Обращаясь к горожанам, руководитель региона отметил, обращаясь к тюменцам: "Все вместе мы работаем, чтобы наш город был лучшим, самым красивым, современным, где живут счастливые люди. Нам это удавалось, удается и будет удаваться! Потому что в Тюмени 768 тысяч безумно талантливых людей, которые живут на одной позитивной волне - на волне развития и созидания", - сказал он.

Александр Моор передал горожанам и гостям Тюмени привет и искренние пожелания от экс-губернатора, главы Минстроя России Владимира Якушева, который не смог приехать, но очень скучает по тюменской земле.

Тюменцам есть чем гордиться, как отметил Александр Моор, процветание города и региона – это результат совместной работы жителей, который каждый на своем месте делает жизнь лучше, сообщает ИА "Тюменская линия".

Тюмень – один из немногих российских городов, где на протяжении более чем 10 лет наблюдается стабильный естественный прирост населения – в первом квартале родилось 1 тыс. 389 человек. Сейчас официально в Тюмени проживают 768 тыс. жителей. Начиная с 2016 года, Тюмень удерживает статус "Лучший город России по качеству жизни населения среди российских городов с численностью более 500 тысяч человек". Журнал "Русский репортер" в 2017 году составил собственный рейтинг российских городов по качеству жизни: из всех крупных российских городов именно тюменцы более всего довольны жизнью в своем городе - 86% горожан.

Сегодня в Тюмени работало более сотни разнообразных праздничных площадок и игровых зон, фотозоны, интерактивные викторины и конкурсы, мастер-классы и выступления экстремалов – здесь каждый мог найти себе занятие по душе. Официальное открытие праздника состоялось на площади 400-летия Тюмени праздничной программой "Тюмень дарит добро", продолжилось на других площадках, в том числе и в микрорайонах города.

Завершит праздничную программу красочный фейерверк, который начнется в 23 часа напротив набережной на площадке фанерного комбината. Организаторы готовят масштабный 12-минутный салют - над Турой прогремят более 500 мощных зарядов калибром до 250 мм.