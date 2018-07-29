Михаил Турецкий: Тюмень - наш любимый город!

На площади 400-летия Тюмени проходит концерт в честь дня рождения города. "Хор Турецкого" исполняют популярные шлягеры, многочисленные зрители подпевают хором.
Перед выступлением Народный артист России, руководитель коллектива Михаил Турецкий поздравил тюменцев с Днем города и признался в том, что планирует пригласить на сцену временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора.
"Тюмень город будущего. Наш любимый город! - отметил артист. - Тюменцы, я горжусь вами! Мы приезжаем в Тюмень уже 20 лет. Следим, как развивается ваш ребёнок. Вы даете идею о том, чтобы жить хорошо не нужно уезжать в Москву или заграницу. Надо делать комфортным свой город, - заявил руководитель коллектива.
Врио губернатора Тюменской области Александр Моор,врио главы города Руслан Кухарук и дугие представители региональной и городской властей День города сегодня вместе с земляками в центре главных событий торжества, сообщает tumen.kp.ru.
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