Михаил Турецкий: Тюмень - наш любимый город!

На площади 400-летия Тюмени проходит концерт в честь дня рождения города. "Хор Турецкого" исполняют популярные шлягеры, многочисленные зрители подпевают хором.

Перед выступлением Народный артист России, руководитель коллектива Михаил Турецкий поздравил тюменцев с Днем города и признался в том, что планирует пригласить на сцену временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Тюмень город будущего. Наш любимый город! - отметил артист. - Тюменцы, я горжусь вами! Мы приезжаем в Тюмень уже 20 лет. Следим, как развивается ваш ребёнок. Вы даете идею о том, чтобы жить хорошо не нужно уезжать в Москву или заграницу. Надо делать комфортным свой город, - заявил руководитель коллектива.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор,врио главы города Руслан Кухарук и дугие представители региональной и городской властей День города сегодня вместе с земляками в центре главных событий торжества, сообщает tumen.kp.ru.