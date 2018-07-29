Добровольцы следят за безопасностью на центральной детской площадке в Бердюжье

Народные дружинники взялись за обеспечение порядка на центральной детской площадке в селе Бердюжье. Именно сюда приходят играть дети, посещающие пришкольный детский лагерь "Здоровячок".

Если в других населенных пунктах охранную вахту добровольцы несут на мотоциклах или на лошадях, то в Бердюжье общественники пересели на велосипеды – этот транспорт на небольшой в общем-то территории более маневренный и надежный, пишет "Тюменская область сегодня".

"Около шести лет назад бывшая глава сельской администрации Ирина Фадеева вместе с местной полицией решила создать добровольную народную дружину. Так и появился наш отряд. Сейчас в нем девять человек: двое мужчин и семь женщин. Берем к себе только тех, кто инициативен и любит людей. А любить людей, знаете ли, тоже не всякий способен", – рассказала дружинница Ольга Денисенко.

У единственного бердюжского фонтана общественники дежурят: с мая по сентябрь – каждый день в две смены (с трех до шести вечера и с шести до девяти вечера), а зимой – три раза в неделю. За свои вахты дружинники на велосипедах получают небольшую зарплату: 148 рублей в час.

Дружинники не только следят за порядком, но и как могут и умеют развлекают детвору. Если Ольга Федоровна Денисенко играет с ними, а самых ловких награждает конфетами из собственного кармана, то Тамара Москалева мимоходом читает лекции про лекарственные травы – много лет Тамара Дмитриевна отработала в санэпиднадзоре.