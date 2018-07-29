Неравнодушных тюменцев приглашают присоединиться к волонтерскому проекту

Участники благотворительного волонтерского проекта "Клубок надежды" в Тюмени вяжут одежду и пледы для детей, которые остались без родителей и передает их безвозмездно сиротам. Всех желающих приглашают поддержать идею.

Как пишет "Вслух.ру", сделать это можно в официальной группе проекта "Клубок надежды" "ВКонтакте". Проекту требуются волонтеры, которые умеют шить и вязать, а также финансовая поддержка на покупку пряжи.

На сегодняшний день у волонтеров налажен контакт с тремя учреждениями: перинатальным центром (ул. Даудельная, 1), Домом ребенка (ул. Кузнецова, 5) и детским домом инвалидов в деревне Успенка. Волонтеры планируют развивать сотрудничество с учреждениями города и области.



Недавно волонтеры общественной организации "Тепло души — детям сиротам" и волонтерской организацией "Клубок надежды" организовали мастер-класс по вязанию в филиале центра социальной реабилитации "Семья" при бывшем детдоме в селе Борки. Воспитанники учились вязать одежду для кукол.



Также ребята попробовали связать фенечки, подстаканники из трикотажной пряжи. Все они получили в подарок пряжу и крючки, чтобы в свободное время оттачивать полученные навыки.

