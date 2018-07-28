Юному тюменцу помогли справиться с редкой формой аллергии

Врачи тюменской областной клинической больницы №2 помогли четырехлетнему тюменцу справиться с редким видом аллергии на белки и восстановить поврежденную слизистую оболочку глаз.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, обратившись в больницу, родители юного пациента пожаловались, что у мальчика развилась светобоязнь, возникают боли в глазах.

Оказалось, что из-за аллергии на белок, мальчик соблюдал строгую диету, которая спровоцировала потерю аппетита и ослабление иммунитета. Офтальмологи диагностировали у малыша выраженные дистрофические изменения роговицы и язву роговицы на левом глазу. При этом конъюктива была иссушена до состояния пергамента.

С таким случаем за многолетнюю практику медики столкнулись впервые. Стало ясно: если лечить только офтальмологическое заболевание, то улучшение будет кратковременным. К работе со сложным пациентом врачи ОКБ №2 привлекли не только врачей своей клиники, но и специалистов Тюменского государственного медицинского университета.

"Поставив задачу не просто справиться с конкретным заболеванием, а в корне улучшить качество жизни пациента, врачи и родители смогли подобрать действенные лекарства и разнообразить рацион. К выписке он уже с аппетитом кушал отварные говядину и телячий язык, при этом без каких-либо аллергических реакций", - рассказала детский врач-офтальмолог ОКБ №2 Виктория Алекина.

В результате комплексной терапии язва успешно зарубцевалась, а слизистая оболочка глаз начала восстанавливаться. Малыша уже выписали из стационара.