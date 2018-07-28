Александр Моор поздравил тюменцев с Днем города

28 июля Тюмень отмечает свой 432-й день рождения. Врио губернатора Александр Моор в поздравлении горожан отметил, что с каждым областная столица хорошеет и развивается все активнее, благодаря созидательному труда и таланту, инициативности и целеустремленности, любви к родному городу его жителей:

"Уважаемые жители Тюмени!

Поздравляю вас с 432-м днем рождения города!

Тюмень - наш общий дом, который мы вместе обустраиваем и улучшаем. Каждый год областная столица делает шаг вперед - город прирастает новыми микрорайонами, спортивными объектами, отремонтированными дворами, зелеными парками и скверами, появляются новые музеи, детские сады, школы и дорожные развязки. Сегодня Тюмень – это крупный деловой и научно-образовательный центр. За последние семь лет здесь открыто 20 крупных производств, многие из которых стали флагманами региональной экономики.

Дорогие тюменцы!

Несомненно, всех этих замечательных результатов было бы невозможно достичь без вашего добросовестного созидательного труда и таланта, инициативности и целеустремленности, любви к родному городу. Уверен, все вместе мы сможем реализовать еще много важных и нужных проектов, чтобы и в будущем областная столица оставалась городом счастливых людей, городом с высоким качеством жизни.

Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, успехов и новых свершений на благо Тюмени и всего региона!

Врио губернатора Тюменской области А.В. Моор".

Видеопоздравление с хегтерами #тюменьлучшийгородземли #тюмень432 опубликовано и на страницах соцсетей врио губернатора: