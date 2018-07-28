"Скамейку-балалайку" установили в Голышманово

Креативную "скамейку-балалайку" смастерили учащиеся школы №2 в Голышманово и их родители. Благодаря "балалайке" в школе родилась новая традиция: если хочешь стать творческим человеком – завяжи ленточку на скамейке, и мечта сбудется.

Проект "Скамейка-балалайка", авторами которого являются восьмиклассники Ангелина Фокина и Алексей Стыжных, стал победителем районного конкурса молодежных инициатив, пишет "Тюменская область сегодня".

"У нас с одноклассниками было много идей, и любая достойна воплощения. Делали эскизы, макеты. Остановились на скамейке-балалайке. Реализовать проект ребятам помог мастер холодной ковки Петр Кузнецов, в подмастерьях у него оказался бывший выпускник нашей школы", - рассказал Алексей Стыжных.



"Деревянную" часть работ выполнили родители, красили скамейку сами ребята. Благодаря "балалайке" в школе родилась новая традиция: если хочешь стать творческим человеком – завяжи ленточку на скамейке, и мечта сбудется.



"Следующей станет "Скамейка успеха" в виде пятачка. Все же знают примету – перед экзаменом положишь монету на удачу, и все будет хорошо! Будет скамейка-пятачок, сможем посидеть на ней перед контрольной, выпускники – перед экзаменом", - делится планами Ангелина, она мечтает в будущем стать дизайнером.



Школа №2 отличается от других необычной архитектурой, скорее похожа на замок. Теперь положено начало аллее счастливых лавочек. Важно, что ребята видят результат своей инициативы и труда.