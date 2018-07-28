Безработные мамы в Тюменской области стремятся к самозанятости

09:52 28 июля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
lacademy-annecy.com
| Фото: lacademy-annecy.com

16 матерей в Тюменской области в первом полугодии 2018 года получили финансовую помощь на открытие собственного дела, обратившись в органы службы занятости.

Как рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области, за этот же период за содействием в поиске подходящей работы обратилось более одной тысячи женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей дошкольного возраста, трудоустроено 619 женщин.

Так, мама двух несовершеннолетних детей в Ишиме получила консультацию о действующих программах и решила открыть свое дело - художественную студию и творческую мастерскую "Жар-птица". Она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и, получив финансовую помощь от Центра занятости, приобрела оборудование и расходные материалы для студии.

На занятиях дети будут изготавливать замечательные текстильные игрушки и поделки. Кроме занятий, в студии проводятся мастер-классы по изготовлению текстильных игрушек и других поделок для всех желающих.

Теги: трудоустройство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2018