В Тюменской области с начала года описторхозом выявили у шестисот человек

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, с 2008 по 2017 год заболеваемость описторхозом в регионе снизилась в четыре раза. Тенденция сохраняется: за первое полугодие 2018 года зарегистрирован 641 случай, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатели заболеваемости, превышающие средние для региона значения, зафиксированы в Сорокинском, Аромашевском, Омутинском, Ннижнетавдинском, Голышмановском, Уватском, Викуловском и Тюменском районах.

Тюменцам напоминают, что заражение описторхозом происходит при употреблении рыбы карповых пород. Согласно имеющимся данным, 42% больных пренебрегали правилами термической обработки рыбы, 36% не соблюдали правила посола и вяления рыбы, 21% не соблюдали правила копчения рыбы, 0,2% употребляли сырую рыбу. Почти в половине случаев рыба приобреталась на стихийных рынках, в 39% — угощали родственники, соседи, друзья, в 19% — вылавливалась самостоятельно.