Крупный штраф грозит жителю Уватского района, незаконно вырубавшему деревья

В Уватском районе в полицию поступило сообщение о том, что на его территории ведется незаконная вырубка лесных насаждений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к ней может быть причастен 45-летний местный житель.

Он сознался, что древесина ему была нужна для личных нужд. В совокупности он срубил 21 сосну, сумма ущерба, причиненная лесному фонду, составила 24 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений в значительном размере. Теперь ему грозит штраф до полумиллиона рублей либо до двух лет лишения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей.