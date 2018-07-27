РЖД переходит на расписание по местному времени

10:04 27 июля 2018
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С 1 августа на всех информационных носителях холдинга "РЖД" сведения о расписании движения поездов дальнего и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени. Ранее информация о прибытии и отправлении поездов отображалась на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах по московскому времени.

В мае аналогичные изменения были внесены в порядок оформления проездных документов на поезда холдинга "РЖД", отправляющиеся с 1 августа текущего года. Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.

Теги: поезд , РЖД
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