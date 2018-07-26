Тюмень за день: 26 июля

Лучший в регионе пожарный работает в Тюмени
Тридцать представителей отрядов федеральной противопожарной службы Тюменской области накануне соревновались на областном смотре-конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии".
Тюменцы могут выиграть билеты на матч Тюмень – Армавир
Городское сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" разыгрывает "ВКонтакте" билеты на футбольный матч Тюмень-Армавир, который состоится 29 июля в 20:30 на стадионе "Геолог".
Марафон по разработке инновационных устройств и ПО пройдет в Тюмени
"ФабЛаб ТюмГУ" организует четвертую инженерную школу Maker Schoоl 2018. Она пройдет с 27 по 29 июля на базе Тюменского госуниверситета в формате хакатона. Три дня участники будут работать над созданием инновационных устройств и программного обеспечения. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей.
Руководитель областного здравоохранения в самолете помогла тюменцу с обострившейся болезнью
Неотложная помощь потребовалась жителю Тюмени Алексею на борту самолета. Мужчина с желчнокаменной болезнью не ожидал, что осложнения застанут его в полете, когда он возвращался домой.
Топ мероприятий на 27–29 июля в Тюмени: День города, пенная вечеринка, затюменский забег
Предстоящий уикенд в Тюмени будет очень насыщенным: празднование Дня города, костюмированные экскурсии, пенная вечеринка, кинопоказ под открытом небом и многое другое. Спланировать досуг поможет обзор мероприятий от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".
Автобусы пойдут в обход перекрытого участка на улице Широтной
В Тюмени в ближайшие дни общественный транспорт будет объезжать улицу Широтную в районе перекрытия — от улицы Пермякова до улицы Олимпийской. С 21 часа 27 июля до 6 часов 30 июля движение автобусов будет осуществляться по улицам Николая Федорова, 30 лет Победы, Олимпийской, Прокопия Артамонова, Пермякова. Напомним, что в этом районе пройдет реконструкция тепловых сетей.
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