Тюмень за день: 26 июля

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Лучший в регионе пожарный работает в Тюмени

Тридцать представителей отрядов федеральной противопожарной службы Тюменской области накануне соревновались на областном смотре-конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии".

Тюменцы могут выиграть билеты на матч Тюмень – Армавир

Городское сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" разыгрывает "ВКонтакте" билеты на футбольный матч Тюмень-Армавир, который состоится 29 июля в 20:30 на стадионе "Геолог".

Марафон по разработке инновационных устройств и ПО пройдет в Тюмени

"ФабЛаб ТюмГУ" организует четвертую инженерную школу Maker Schoоl 2018. Она пройдет с 27 по 29 июля на базе Тюменского госуниверситета в формате хакатона. Три дня участники будут работать над созданием инновационных устройств и программного обеспечения. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей.

Руководитель областного здравоохранения в самолете помогла тюменцу с обострившейся болезнью

Неотложная помощь потребовалась жителю Тюмени Алексею на борту самолета. Мужчина с желчнокаменной болезнью не ожидал, что осложнения застанут его в полете, когда он возвращался домой.

Топ мероприятий на 27–29 июля в Тюмени: День города, пенная вечеринка, затюменский забег

Предстоящий уикенд в Тюмени будет очень насыщенным: празднование Дня города, костюмированные экскурсии, пенная вечеринка, кинопоказ под открытом небом и многое другое. Спланировать досуг поможет обзор мероприятий от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Автобусы пойдут в обход перекрытого участка на улице Широтной

В Тюмени в ближайшие дни общественный транспорт будет объезжать улицу Широтную в районе перекрытия — от улицы Пермякова до улицы Олимпийской. С 21 часа 27 июля до 6 часов 30 июля движение автобусов будет осуществляться по улицам Николая Федорова, 30 лет Победы, Олимпийской, Прокопия Артамонова, Пермякова. Напомним, что в этом районе пройдет реконструкция тепловых сетей.