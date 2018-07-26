Тюмень вкусно отметит День города с "Золотым Стандартом"

В День города, 28 июля, в Тюмени с 11 утра до 18 вечера на площади Борцов Революции состоится ежегодный Праздник мороженого. Дети и родители смогут принять участие в увлекательных состязаниях и выиграть Кубок Пломбирного Чемпиона – семейный запас мороженого — и еще множество других классных призов и вдоволь наесться пломбиром "Золотой Стандарт".

Отправляйтесь на праздник всей семьей, получайте у промоутера "Паспорт игрока", выбирайте активности по душе и включайтесь в турнир! Пять наклеек в паспорте дадут вам шанс получить семейный запас пломбира "Золотой стандарт" или настольный футбол, а семь забрать гарантированный приз — "палки-стучалки".

Окунитесь в атмосферу футбольного драйва, счастья и веселого соревнования. Вас ждут целых семь игровых зон и зажигательные выступления на сцене, а также совершенно необычные задания. Проверьте меткость и попробуйте попасть в "девятку" футбольных ворот; испытайте свою ловкость, чеканя мяч на крутящейся платформе. Отправляйтесь на гигантское поле настольного футбола, проведите "пломбирный шар" по полосе препятствий, болейте друг за друга, создавайте семейные команды, фотографируйтесь — в общем, весело проводите время.

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Отдохнуть от состязаний и подзарядиться мороженым можно будет в яркой лаунж-зоне. Там "Золотой Стандарт" представит широкий ассортимент 100% натурального пломбира и разнообразие вкусов: самые любимые всеми вафельные стаканчики: классический, шоколадный, фисташковый и с черникой; семейный формат "ванночки" с суфле; большой рожок и, конечно же, улетные новинки этого года – для любителей традиционных вкусов эскимо "Сибирские ягоды" в яркой, сочной упаковке в русском стиле. Для тех, кто любит попробовать что-то новое — пломбир в формате "сэндвич" с итальянским шоколадным печеньем, а для победителей и тех, кто любит поесть мороженое всей семьей и поболеть за наших – ванночка "Трио", три разных вкуса в одной упаковке: сливки, черная смородина и клубника, каждый найдет свой любимый вкус.

"Золотой Стандарт" уже третий год подряд становится победителем в независимой экспертизе Росконтроля, которая оценивает качество, безопасность и натуральность продукта. По данным тестирования независимой организации Росконтроль "Золотой Стандарт" был назван качественным и безопасным пломбиром, это настоящий пломбирный чемпион. Полученными результатами производители "Золотого Стандарта" гордятся, а для нас с вами это означает, что мы можем быть уверены в качестве и безопасности этого пломбира.

Приходите на праздник мороженого – событие для настоящих чемпионов и их родителей – участвуйте в конкурсах, побеждайте и гордитесь друг другом!