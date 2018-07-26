Яхт-клуб, крытый горнолыжный курорт и сферический зоопарк: молодые архитекторы Тюмени представили свои идеи городу

Фото: пресс-служба ТИУ

Новая выставка под открытым небом открылась вчера в Тюмени на Городской площади. На экспозиции "Тюмень глазами молодых" горожане могут ознакомиться с работами студентов и преподавателей института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета. В частности тут представлены изображения архитектурных объектов, которые могли бы появиться в Тюмени, а также планы реконструкций существующих зданий и кварталов.

"Сегодня вместе с региональной властью мы строим город, комфортный для проживания и личностного развития. Вместе мы создаем новый облик региона, культурного и научно-образовательного центра мирового уровня. Университет может гордиться не только подготовкой нефтяников и строителей, наработками в области умных технологий и предложениями в сфере решения задач освоения Арктической зоны РФ, но и художественными талантами преподавателей и студентов", —отметила на открытии проректор по образовательной деятельности ТИУ Людмила Габышева.

По замыслу архитекторов, в Тюмени и ее окрестностях в скором времени могут появиться яхт-клуб, крытый горнолыжный курорт, сферический зоопарк, новые торговые и развлекательные центры.

На выставке представлены уже реализованные проекты, а также также графические работы и пленэрные зарисовки студентов 1–2 курсов: дома тюменских купцов, соборы и церкви, резные наличники и многое другое.

Как сообщили в пресс-службе вуза, выставка "Тюмень глазами молодых" будет действовать до 1 декабря.