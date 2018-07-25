В Тюменской области с выявленным гепатитом живут более 30 тысяч человек

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В 2018 году Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается в эту суббота, 28 июля. О том, как в регионе обстоит ситуация с этим инфекционным заболеванием, рассказали представитель департамента здравоохранения Тюменской области Марина Козлова и заведующий инфекционным отделением консультативно-диагностического центра "Эндос" Денис Селезнев.

Ежегодно в Тюменской области количество пациентов с вирусными гепатитами увеличивается на 8–9%. В 2017 году их диагностировали у 1871 человека. На конец первого полугодия 2018 года количество пациентов, состоящих в регистре составило 30214 человек.

"Вирусный гепатит — группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, В, С, D и E, поражает миллионы людей во всем мире, вызывая острую и хроническую болезнь печени. Опасность гепатита в том, что в ряде случаев на ранней стадии болезнь протекает бессимптомно, — говорит врач-инфекционист Денис Селезнев. — Чаще всего инфицированные узнают о заболевании, когда оно переходит в хроническую форму. Поэтому важно выявить болезнь на начальном этапе, не допустить развития цирроза и избежать рака печени. Так что если вы начали замечать за собой усталость, повышенную утомляемость, немотивированное снижение веса или боли и тяжесть в правом подреберье, обязательно обратитесь к врачу. Помните, заболевания гепатитами можно предупредить, а в случае инфицирования — излечиться полностью или добиться стойкой ремиссии заболевания".

Основной способ заражения вирусными гепатитами — через кровь, главная категория риска — люди, употребляющие наркотики. Возможно заражение половым путем, но в небольших количествах. Так, при гепатите С процент передачи достигает около 3–4.

Заболеть гепатитом могут и дети, процент передачи от матери к ребенку не велик, но он есть — порядка 5%.

Если человек увлекается пирсингом, татуажем, часто делает маникюр и педикюр в сомнительных салонах, то раз в год ему необходимо проходить профилактическую диагностику. Если человек не имеет каких-то прямых контактов с кровью, то можно делать это реже.

Стоит иметь в виду, что от гепатита В есть вакцина, она плановая, гражданин вакцинируется трехкратно, в результате чего формируется иммунитет к этой инфекции.