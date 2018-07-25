Мусоросортировочный завод в Тюмени заработает в августе

Фото: пресс-служба ООО «ТЭО»

Тюменский мусоросортировочный завод, расположенный на 9-м километре Велижанского тракта, будет введен в эксплуатацию в следующем месяце. Его мощность составит 350 тысяч тонн отходов в год при работе в одну смену. Реализация проекта позволит снизить до 60% поток отходов, направляемых на захоронение на расположенной в непосредственной близости от завода полигон твердых коммунальных отходов.

Технологические решения по оборудованию предусматривают полный цикл сортировки твердых коммунальных отходов. При выборе технологии сортировки ТКО приоритетными являлись те, которые нацелены на получение конечного продукта (вторсырья), доступного для применения в других технологических процессах в качестве исходного сырья или добавки к основному сырью, а также технологии сортировки ТКО с высокой степенью автоматизации. В процессе сортировки будет отбираться более 25 видов полезных фракций, в их числе черные и цветные металлы, стекло, картон, бумага, ПЭТ, пластик.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году между правительством Тюменской области и ООО "Тюменское экологическое объединение". Мусоросортировочный завод в Тюмени рассчитан на 300 рабочих мест.

Сейчас ведутся работы по благоустройству и озеленению территории. На полную мощность завод в Тюмени планирует выйти в первом квартале следующего года.

В Тобольске и Ишиме сейчас идут работы по подготовке площадок под строительство заводов. Мощность завода в Тобольске составит 40 тысяч тонн ТКО в год, в Ишиме — 25 тысяч тонн ТКО в год, сообщили в пресс-службе ООО "ТЭО".