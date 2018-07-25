В Тюменской области клещевыми инфекциями заразились 90 человек

На начало этой недели в регионе зарегистрировано 13,8 тысяч обращений в медучреждения по поводу присасывания клещей. По сведениям управления Роспотребнадзора по Тюменской области, зафиксировано 44 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе 7 — у детей, а также 46 случаев заболевания клещевым боррелиозом, из них 3 — у детей.

Напомним, что жителям Тюмени, обнаружившим на себе присосавшегося клеща, медицинскую помощь круглосуточно оказывают в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).

Снятых клещей специалисты рекомендуют исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Также работает горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.