В Затюменском парке пройдет инклюзивный забег среди детей

В Тюмени в это воскресенье, 29 июля, в парке Затюменском пройдет эстафета и благотворительный инклюзивный детский забег под эгидой проекта "Спорт без границ".

В мероприятии примут участие около 90 ребят с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 15 лет. Юным спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 500 метров, на это им дается 50 минут.

Мероприятие начнется с разминки в 10 часов, в 11:30 пройдет церемония награждения победителей и призеров.

Организатором забега выступила некоммерческая организация по содействию реабилитации в обществе модели инклюзии детей, подростков и взрослых с ментальными нарушениями развития. Забег осуществляется за счет помощи фонда президентских грантов в рамках реализации проекта "Волшебный батут".