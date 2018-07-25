Культурная афиша Тюмени на август: спектакли Тюменского драмтеатра и гастролеров из Улан-Удэ

В августе тюменцам представится возможность посмотреть полюбившиеся многим спектакли Тюменского драмтеатра, а также три интересные постановки театра им. Н.Бестужева из Улан-Удэ. Подробнее – в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень".

В середине августа на сцене Тюменского Большого драматического театра пройдут гастроли Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева из Улан-Удэ. "Бестужевцы" покажут жителям и гостям города спектакли "Фронтовичка", "Ричард III" и "Волки и овцы".

"Фронтовичка" – спектакль, посвященный 70-летию Победы, лишённый всех штампов и клише, связанных с темой войны на театральных подмостках. Это история, рассказанная лексикой тех лет, однако новым театральным языком, где зрителю предлагается выступить соавтором спектакля, воспользовавшись личным чувственным опытом, своей фантазией и воображением.

"Ричард III" - режиссер представляет публике авторский театр, в котором предлагает и актерам, и зрителю "поиграть в Шекспира". Здесь трагедия в какой-то момент превращается в фарс, шекспировский текст переходит "на рельсы" юмора, а сублимация настоящих страстей и привычный психологический театр прерываются другими художественными приемами, которые умаляют предыдущее действо или добавляют в сцену иные смыслы.

"Волки и овцы" – одна из самых известных пьес А.Н.Островского, которая украшает репертуар практически каждого театра. Востребованность произведения можно объяснить тем, что незамысловатый сюжет о людях, которых условно можно разделить на "волков" и "овец", и кто-то более хитрый и расчетливый всегда будет наживаться на доверии кого-то более наивного и простодушного, актуален во все времена и представляет собой богатый материал для размышлений и поиска новых смыслов.

Также в августе наша труппа ТБДТ покажет спектакли: "Мирандолина", "Он, она, окно, покойник", "Стасик, играй" и "С любимыми не расставайтесь".