Драмтеатр имени Бестужева представит на тюменской сцене три спектакля

Фото: Дмитрий Дубинский, группа "Русский драматический театр им.Н.А.Бестужева" / vk.com

С 15 по 17 августа в Тюменском драматическом театре пройдут гастроли Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева. Труппа из Улан-Удэ представит зрителям драму "Фронтовичка", комедию "Волки и овцы" и сатирическую трагедию "Ричард III".

Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева — первый профессиональный театр Бурятии, он ведет свою историю с 22 декабря 1928 года, когда Московский большой Оргтеатр открыл первый зимний сезон в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ). Большую роль в становлении театра сыграли ссыльные декабристы, ставшие проводниками просвещения и русской культуры. Особенно значителен вклад Николая Бестужева, имя которого носит Русский театр с 1991 года. Сегодня ГРДТ им. Бестужева — это театр с богатой историей, любимый театральной публикой Бурятии, не обделенный вниманием театральных критиков и членов экспертных советов театральных фестивалей.