Малоимущим семьям помогут собрать детей в школу

Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" объявляет о старте ежегодной благотворительной акции "Собери ребенка в школу!". До 20 августа неравнодушные тюменцы могут сдать в "Лавку добра" вещи в хорошем состоянии для детей из малоимущих семей.

Как сообщили в пресс-службе центра, внести свой вклад и принести вещи можно в любое удобное время по любому из адресов: пр. Геологоразведчиков, 14а; ул. Ермака, 1а; ул. Амурская, 150.

Напоминаем, "Лавка добра" работает в региональном центре "Семья" в рамках проекта "Творить добро — просто!" и осуществляет прием одежды, обуви, мебели, бытовых приборов, предметов мягкого инвентаря и канцелярских принадлежностей круглый год.

Выдача вещей осуществляется только по адресу ул. Ермака, 1а. Режим работы: понедельник — санитарный день, вторник–четверг — с 9:00 до 17:00, пятница — с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье — выходные дни.