Как побороть кадровый голод: уральским HR предложили цифровой подбор линейного персонала

МегаФон

Найти продавцов, кассиров, официантов, операционистов или консультантов call-центра по всей России теперь можно с помощью искусственного интеллекта и цифровых технологий. "МегаФон" первым среди операторов связи запустил услугу "Цифровой подбор линейного персонала". В максимально короткие сроки – от 3 дней специалисты проведут эффективный аутсорсинг по массовому поиску кандидатов.

По данным опросов рекрутеров Antal, 81% международных и российских компаний уже активно переводят в автоматический режим ключевые HR-процессы. Специалисты "МегаФона" предложили автоматизировать поиск специалистов, начиная от описания профиля кандидатов до момента его выхода на работу.

В основе услуги – специализированная платформа технологического партнёра "МегаФона" – компании Skillaz. На первоначальном этапе она автоматически оценивает кандидата по ряду критериев. Непосредственный подбор соискателей на вакансии в дальнейшем ведут специалисты Общего центра обслуживания "МегаФона" – "Пикта".

"Наше решение особенно актуально для HR-директоров и руководителей по подбору персонала, когда речь идет о массовом найме и нужно найти сотни и тысячи линейных кандидатов. Услуга помогает провести качественный отбор соискателей, а за счет их точного соответствия требованиям работодателя снижается и отток сотрудников", — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" на Урале.

HR-менеджеры "МегаФона" уже поделились успешным кейсом: ежегодно компания принимает около 4000 молодых специалистов. Применение цифровых инструментов и профилей "идеального" сотрудника, построенных на основе больших данных, помогло "МегаФону" на 98% укомплектовать штат в центрах обслуживания клиентов. До внедрения цифрового подбора в некоторых подразделениях порядка 20 –30% позиций оставались не занятыми.

Отслеживать процесс подбора, просматривать видеоинтервью с кандидатами заказчик услуги может в Личном кабинете. Здесь же доступна и аналитика о времени прохождения кандидатом каждого этапа в онлайн-режиме или за определенный период.

Узнать подробнее о решении можно на сайте.