Врачи ФЦН провели внутриутробную операцию на головном мозге ребенка

Впервые в медицинской практике нашей страны выполнена сложнейшая внутриутробная операция на головной мозг ребенку (вторая в мире). Ее провела бригада врачей из Тюмени и Екатеринбурга.

Это сегодня мы знаем, что малыша зовут Ярослав и что его мама после операции, проведенной 7 мая, благополучно доносила сына и родила его в положенный срок. Все это время врачи наблюдали за мальчиком и не спешили давать какие-либо прогнозы.

"Беременность долгожданная, все было хорошо, но когда на повторном УЗИ в 22 недели беременности мне сообщили, что есть серьезные проблемы с развитием головного мозга ребенка, надо было что-то делать. Врачи предложили наблюдаться дальше, но мы, спасибо судьбе, попали в Екатеринбург к опытным акушерам-гинекологам. После проведения ряда обследований, мне предложили сделать внутриутробную операцию. Гарантий никто не давал, говорили — это эксперимент, но если не оперировать, то шансы на благополучный исход беременности малы: или прерывание, или ребенок может остаться глубоким инвалидом. Мы с мужем согласились сразу. После операции всё было хорошо. Второго июля мне сделали кесарево сечение, и наш мальчик появился на свет", — вспоминает 21-летняя Анна из Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Федеральный центр нейрохирургии Аня и маленький Ярослав для дальнейшего наблюдения приехали из Екатеринбурга во второй половине июля. Она встретилась с главным врачом Федерального центра нейрохирургиив Тюмени Альбертом Суфиановым, который ее оперировал, заведующим детским нейрохирургическим отделением Центра Юрием Якимовым, ассистировавшим при выполнении операции.

Это была не просто встреча, а знакомство. Альберт Акрамович рассказал о том, что подготовка к такой операции заняла три года.

"У малыша внутриутробно, причем стремительно, начали развиваться сразу несколько патологий центральной нервной системы, одно из заболеваний — гидроцефалия. Избыточное накопление спинномозговой жидкости в полостях мозга разрушало его и увеличивало голову в размерах. Спасти ребенка могла только операция. Я понимал, что это риск, ведь внутриутробных нейрохирургических операций эндоскопическим путем еще не делали. К операции такого рода мы готовились несколько лет. Оперировали животных (овец), с коллегами обсуждали детали, советовались с зарубежными специалистами, учились друг у друга, практиковались на симуляторах, но уверенность появилась только тогда, когда полностью была готова материально-техническая база и отточены все хирургические действия. Когда мне позвонили из Екатеринбурга и сообщили, что пациентка срочно нуждается в операции, есть угроза для жизни ребенка, я не раздумывая выехал", - говорит профессор Альберт Суфианов.

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Операцию провели в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества. В составе мультидисциплинарной бригады опытные врачи — Альберт Суфианов, врач-нейрохирург высшей категории, профессор, главный врач Федерального центра нейрохирургии МЗ РФ (г.Тюмень); Наталья Косовцева, к.м.н., врач высшей категории, заведующая отделением лучевых и биофизических методов Исследования ФГБУ НИИ ОММ Екатеринбурга, Владислав Чудаков, заведующий отделением хирургии новорожденных ОДКБ №1 и другие специалисты. Операция длилась час. Своего сына Аня увидела сразу, как только проснулась после наркоза.

"Когда мне его поднесли, я успокоилась. Врачи сделали все возможное. Я безмерно благодарна всем, кто вел меня во время беременности в уральской клинике, благодарна Альберту Акрамовичу и другим докторам за проведенную операцию. Меня поддерживали, вселили веру в будущее", — признается Аня.

Заведующий детским нейрохирургическим отделение ФЦН Тюмени Юрий Якимов подтверждает, что это уникальный случай. "Есть надежда, что мальчик будет развиваться наравне со сверстниками. Мы будем за ним наблюдать", — комментирует Юрий Алексеевич.

"Этой операцией мы открываем целое направление стандартных нейрохирургических операций, которые будут помогать малышам внутриутробно. Чем раньше мы начнем лечить заболевание центральной нервной системы, тем лучше результаты, восстановление, меньше неврологического дефицита. Сейчас специалисты возлагают большие надежды на внутриутробную нейрохирургию. Я рад, что в моей практике произошло еще одно открытие. К этому я шел всю жизнь", - признается Альберт Суфианов.

На днях Аня и Ярослав выписались из Центра. За сыном приехал папа, который видел малыша только по видео и фотографиям.