Студенты ТюмГУ участвуют в формировании собственной образовательной траектории

Тюменский государственный университет реализует проект по внедрению индивидуальных траекторий обучения с 2017 года. Пока этот процесс запущен в трех учебных подразделениях: институт химии, институт социально-гуманитарных наук, институт психологии и педагогики. Персонифицированное образование позволяет каждому выпускнику вуза иметь уникальный набор компетенций.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, обучаясь по новой образовательной модели, студенты могут на первых курсах самостоятельно формировать свой собственный индивидуальный учебный план. Это делается за счет выбора учебных курсов (более 95 элективов) из пяти областей знаний наряду с изучением обязательных дисциплин.

Выбирать элективы студенты начинают с первого курса. Оценив их содержание и свои интересы, а также сопоставив время проведения занятий, будущие бакалавры формируют свое индивидуальное расписание и получают возможность более глубоко погрузиться в освоение дисциплин профессиональной сферы или же получить дополнительные компетенции в других областях. Владение иностранными языками, навыками проектной и предпринимательской деятельности – все это становится для работодателя важной составляющей успешного рекрутинга специалиста.

Основой данной модели образования является так называя "ядерная программа" - Core. Она включает перечень дисциплин, обязательных для изучения всеми студентами, в том числе: "Россия и мир" и "Цифровая культура", "Философия: технологии мышления" и "Принципы естественно-научного познания".