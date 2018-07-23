В России запретили перевозить детей в автобусах, выпущенных более 10 лет назад

С 1 июля в силу вступили новые правила и законы. Изменения коснулись разных сфер, в том числе начал действовать запрет на перевозку детей в автобусах, выпущенных более 10 лет назад. Пока он распространяется на транспортные средства, которые отправляются или прибывают в Москву, Подмосковье, Петербург или Ленобласть. Ограничение касается автобусов массой до пяти тонн.

Позже практику хотят распространить на другие регионы страны (новые правила для автобусов, которые передвигаются по другим маршрутам, начнёт действовать с 1 апреля 2019 года. Запрет на эксплуатацию средств массой более пяти тонн начнёт действовать с 1 октября).

"В детском возрасте особенно интересно путешествовать и узнавать свою страну. При этом все родители волнуются за сохранность здоровья ребенка, поэтому обеспечение транспортной безопасности так важно, - отмечает Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, куратор федерального проекта "Крепкая семья". - Перевозить детей теперь могут только водители с категорией "D" и стажем не менее одного года. Кроме того, школьные автобусы дополнительно оснастят проблесковыми маячками, которые будут включаться при перевозке детей".

"Проблема безопасности перевозки людей и, в частности, группы детей назрела давно. Конечно, установленные требования по усилению безопасности в виде установки проблесковых маячков на автобусах, усиление требований к водителям и требований по году выпуска самого автобуса, - это необходимая мера. Но меня волнует другая проблема – кто это будет контролировать, или опять пустят всё на самотёк, проведя, как обычно, плановые проверки? Не сойдут ли все необходимые начинания к простой переписке бумаг и проставлением галочек. Думаю, время покажет", - рассказал главный юрисконсульт ООО Консалтинговая Компания "ПРЭФИШ" Игорь Чудиновских.