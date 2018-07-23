Работнику тюменской компании не платили зарплату два года

13:24 23 июля 2018
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В Тюмени возбуждено два уголовных дела по факту невыплаты зарплат в коммерческих организациях. 

Так, в ООО "Династия" руководитель не платил заработную плату работнику в течение двух лет — с апреля 2016 по апрель 2018 года. Сума задолженности составила боле 400 тысяч рублей.

В ООО "Спецтехстрой", занятого в строительстве дорог, руководитель не платил зарплату работнику с января по сентябрь 2017 года  — сумма долга дошла до 169 тысяч рублей. 

Как сообщает СУ СК по Тюменской области, расследование уголовных дел продолжается, сейчас принимаются меры, направленные на возмещение задолженности работникам компаний.

 

Теги: долги по зарплате
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