Работнику тюменской компании не платили зарплату два года

В Тюмени возбуждено два уголовных дела по факту невыплаты зарплат в коммерческих организациях.

Так, в ООО "Династия" руководитель не платил заработную плату работнику в течение двух лет — с апреля 2016 по апрель 2018 года. Сума задолженности составила боле 400 тысяч рублей.

В ООО "Спецтехстрой", занятого в строительстве дорог, руководитель не платил зарплату работнику с января по сентябрь 2017 года — сумма долга дошла до 169 тысяч рублей.

Как сообщает СУ СК по Тюменской области, расследование уголовных дел продолжается, сейчас принимаются меры, направленные на возмещение задолженности работникам компаний.