Начинающие тюменские архитекторы представят свое видение города

Выставка "Тюмень глазами молодых" откроется на Городской площади 25 июля.
В преддверии 432-го дня рождения областного центра экспозицию презентует Институт архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета. Здесь будут представлены проекты и графика студентов и преподавателей. Пришедших на открытие ждет насыщенная программа: презентация выставки, дефиле театра нетрадиционной моды АrtShape и мастер-классы от студентов и преподавателей Института АРХИД и Центра архитектурной подготовки и переподготовки ТИУ.
Начало мероприятия в 11 часов. Выставка будет действовать до 1 декабря 2018 года.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru