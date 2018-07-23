Начинающие тюменские архитекторы представят свое видение города

Выставка "Тюмень глазами молодых" откроется на Городской площади 25 июля.

В преддверии 432-го дня рождения областного центра экспозицию презентует Институт архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета. Здесь будут представлены проекты и графика студентов и преподавателей. Пришедших на открытие ждет насыщенная программа: презентация выставки, дефиле театра нетрадиционной моды АrtShape и мастер-классы от студентов и преподавателей Института АРХИД и Центра архитектурной подготовки и переподготовки ТИУ.

Начало мероприятия в 11 часов. Выставка будет действовать до 1 декабря 2018 года.