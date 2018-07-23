Более сотни хозяев самовольных построек подались на оформление участков в собственность

В Тюменской области продолжается процедура оформления в собственность государственных и муниципальных земельных участков, находящихся под индивидуальными домами с признаками самовольной постройки. За месяц в департамент имущественных отношений Тюменской области поступило 113 заявлений от собственников жилья.

Напомним, что закон Тюменской области о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно, способствующий юридическому оформлению таких участков, был принят Тюменской областной думой в июне этого года. Для предоставления земельного участка гражданам ключевым является условие о возведении такого дома до 1 сентября 2006 года.

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Тюмени, которые уже приняты Тюменской городской думой, жителям возможно формировать земельные участки для индивидуального жилищного строительства в любой зоне. Ранее это разрешалось только в зоне, которая предназначалась для таких целей. Кроме того, внесены еще изменения, дающие возможность получать разрешения на строительство и реконструкцию жилого дома в любой зоне.

В Тюмени по всем вопросам жители домов, построенных на не принадлежащих им на праве собственности земельных участках в пределах городской черты, могут обратиться в департамент имущественных отношений Тюменской области (ул. Сакко, 30, к. 1), записавшись на консультацию.