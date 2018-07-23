Тюменцам обещают теплую неделю

По предварительному прогнозу виртуальных синоптиков, ближайшие дни в Тюмени будут теплыми, температура воздуха в дневное время составит в до 28-30 градусов тепла, возможны небольшие осадки. В конце недели похолодает.

Сегодня, 23 июля, облачно с прояснениями, до плюс 26 градусов днем и около 20 градусов ночью. Завтра погда существенно не изменится, возможен небольшой дождь. В среду и четверг потеплеет до плюс 28-30 градусов, без осадков. В пятницу термометр покажет до плюс 27.

Суббота еще порадует тюменцев теплом и солнцем – до плюс 27 градусов. В воскресенье похолодает до плюс 20, над городом сгустятся тучи, пройдет дождь.