Тюменцам обещают теплую неделю

09:56 23 июля 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

По предварительному прогнозу виртуальных синоптиков, ближайшие дни в Тюмени будут теплыми, температура воздуха в дневное время составит в до 28-30 градусов тепла, возможны небольшие осадки. В конце недели похолодает.

Сегодня, 23 июля, облачно с прояснениями, до плюс 26 градусов днем и около 20 градусов ночью. Завтра погда существенно не изменится, возможен небольшой дождь. В среду и четверг потеплеет до плюс 28-30 градусов, без осадков. В пятницу термометр покажет до плюс 27.

Суббота еще порадует тюменцев теплом и солнцем – до плюс 27 градусов. В воскресенье похолодает до плюс 20, над городом сгустятся тучи, пройдет дождь.

Теги: прогноз погоды
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