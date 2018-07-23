Тюменцы могут поучаствовать в создании "говорящей" книги для слепых

Специальная библиотека для слепых в Тюмени проводит конкурс на лучшую аудиозапись для создания цифровой "говорящей" книги для инвалидов по зрению. Его цель — привлечь внимание местного сообщества к проблемам чтения людей с глубокими нарушениями зрения и стимулировать интерес особых читателей к малой родине через краеведческие издания.

"Кто хотя бы отчасти знаком с проблемами инвалидов по зрению, знает, насколько трудно незрячему человеку ориентироваться в современном информационном потоке. А если говорить о краеведческих ресурсах библиотек, книгах тюменских авторов, то доступ к ним весьма ограничен и условен. Уже без малого 60 лет незрячие люди в России пользуются преимущественно звуковой – "говорящей" книгой, которая воспринимается ими на слух с помощью специальных реабилитационных устройств. К сожалению, своей студии звукозаписи библиотека не имеет. Нет возможности создавать звуковые аналоги краеведческих изданий. Громкие чтения вслух, малотиражный выпуск изданий рельефно-точечным шрифтом Брайля, программы экранного доступа и речевые синтезаторы не решают в полной мере имеющиеся проблемы", — отмечают в филиале ГАУК ТОНБ "Специальная библиотека для слепых".

Цифровая "говорящая" книга оснащается криптозащитой от несанкционированного использования и прослушивается на специальном тифло-флеш-плеере.

Сроки проведения конкурса на лучшую аудиозапись для "говорящей" книги — со 2 июля по 15 декабря 2018 года. Ввиду обозначенных временных рамок тюменцам предлагают работать с произведениями малых форм. К участию в конкурсе приглашаются все заинтересованные представители творческих профессий, тюменского журналистского и писательского сообщества, общественных организаций, специалистов радио и телевидения, студий звукозаписи, библиотек Тюменской области, учреждений образования, волонтерских движений. Ввиду рамок по

Организаторы отмечают, что эта акция может стать первым шагом к созданию аудиобиблиотеки тюменских писателей и поэтов.