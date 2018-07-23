Среди тюменских пожарных выберут лучших

Фото: группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com

Областной смотр-конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди всех отрядов федеральной противопожарной службы Тюменской области пройдет 25 июля.

Смотр-конкурс состоится в два этапа. Первым станет проверка знания теории, вторым — сдача нормативов по таким дисциплинам, как подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа, преодоление полосы с препятствиями, вязка веревки, подтягивание на перекладине, челночный бег и километровый кросс.

Состязания среди лучших пожарных пройдут в манеже учебного центра в поселке Верхний Бор.