Среди тюменских пожарных выберут лучших

Областной смотр-конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди всех отрядов федеральной противопожарной службы Тюменской области пройдет 25 июля.
Смотр-конкурс состоится в два этапа. Первым станет проверка знания теории, вторым — сдача нормативов по таким дисциплинам, как подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа, преодоление полосы с препятствиями, вязка веревки, подтягивание на перекладине, челночный бег и километровый кросс.
Состязания среди лучших пожарных пройдут в манеже учебного центра в поселке Верхний Бор.
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