Тюменцы получили 6 тысяч больничных в электронном виде

Медучреждения Тюменской области выдали более 6 тысяч больничных листов в электронном виде. Они обладают такой же юридической силой, как и бумажные, но пока уступают по количеству, пишет "Тюменская линия".

"У человека есть выбор: оформить листок нетрудоспособности в бумажном или электронном виде. И конечно, по-старинке, выбор падает на бумажный. Во вторых, медицинские организации и страхователи – работодатели. Первые забывают предложить оформить электронный больничный", - рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Ирина Белоносова.

По ее мнению, ситуация кардинально поменяется тогда, когда регион перейдет на прямые выплаты через Фонд, минуя работодателя.

Отметим, что из 116 медицинских организаций Тюменской области фактически электронные листы нетрудоспособности выдают 32 государственных и муниципальных медорганизации, 6 федеральных и ведомственных, и 9 частных медклиник. Лидерами по выдаче онлайн документов остаются 5 и 6 поликлиники города Тюмени. Также к ним присоединились поликлиника № 14 города Тюмени и Областная больница № 3 города Тобольска.