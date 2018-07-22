В тюменских лагерях детей знакомят с профессиями

Профориентационные занятия проводят в загородных и пришкольных лагерях Тюменской области в рамках традиционной акции "Летний лагерь – территория профориентации", сообщили в пресс-службе регионального департамента труда и занятости населения.

Сотрудники органов занятости населения проводят деловые и ролевые профориентационные игры, тренинговые занятия, квесты, викторины, беседы с просмотром видеороликов о профессиях, востребованных на региональном рынке труда, встречи с представителями профессий и, конечно, экскурсии на предприятия.

Ребята из 31-й школы г. Ишима побывали на экскурсии в пожарной части, осмотрели основное оборудование пожарных, специализированную одежду, посидели внутри пожарной машины, узнали много интересного о профессии пожарного.

Школьники из Тобольска прошли с экскурсией по местной телерадиокомпании. Экскурсовод рассказал о том, как устроена центральная телевизионная аппаратная, сколько камер снимают один выпуск новостей, как выходит в эфир телепередача.

Всего в июне текущего года проведено более 100 подобных мероприятий, в которых приняли участие более 3,6 тысяч детей.