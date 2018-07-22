Фестиваль #ПАПАТУТ пройдет в Тюмени с участием федеральных экспертов

Лекции тюменских и федеральных спикеров смогут посетить горожане в рамках третьего семейного фестиваля #ПАПАТУТ 5 августа, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Эксперт из Москвы Татьяна Пуйда, детский психолог и преподаватель Московского института психоанализа, прочитает для тюменских родителей лекцию "Семья: секреты гармоничных отношений".

На тему "Гаджеты и дети: необходимость или зависимость?" с участниками фестиваля на своей лекции поговорит еще один столичный спикер Александр Каплан. Он является профессором и заведующим лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

А Вера Голенкова из Екатеринбурга расскажет о том, как развивать лидерские качества у ребенка. Спикер является собственником и генеральным директором Международной школы лидерcтва для молодежи JLIDER.

Отцы вместе с профессиональным актером Робертом Студеновсковым из Санкт-Петербурга обсудят, в каких ситуациях необходимо развивать в своем ребенке силу и самостоятельность, а где поддержать и помочь справится с трудностями. Роберт принимал участие в более 25 киноработах и ведет свой канал "ПАПА РОБ ШОУ" на YouTube, на который подписаны 300 000 человек.

Подробно ознакомиться с мастер-классами образовательной программы семейного фестиваля #ПАПАТУТ можно на сайте папатут.рф или в группе во "Вконтакте": https://vk.com/papatut72.