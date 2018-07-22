Тюменские подростки помогли найти дом пятерым щенкам

Компания тюменских подростков, подобравшая на улице коробку с пятью щенками, смогли пристроить их в добрые руки всего за полдня.

Как рассказал 18-летний Никита Перфилов, он с друзьями — Аней Григорьевой, Глебом Егуновым и Катей Алиферович – просто гуляли в тот день в районе ТЦ "Магеллан", когда увидели молодую девушку, тащившую коробку со щенками. Она пожаловалась, что нужно уезжать, а малышей пристроить не получается. Так коробка попала к ребятам – они решили не оставлять щенят на улице.

Пост о находке в тот же день появился в соцсетях на странице Марины Солотовой, директора детского медиа-холдинга "Академия радости", преподавателя Никиты. Но желающие взять щенков, ответившие на этот пост, не успели — двух щенков сразу взяли знакомые ребят, а остальных позже согласились приютить мягкосердечные тюменцы — мужчина и семейная пара – в одном из дворов, через который проходила компания спасателей, уже собравшаяся забрать малышей домой на ночлег.

Таким образом, пристроить щенков удалось всего за полдня, хотя задача сначала и казалась, пишет "Вслух.ру".