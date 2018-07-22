Новый сквер разбили в тюменском селе Луговое

В тюменском селе Луговое появился новый сквер. Это первый завершенный объект, который выбрали жители Тюменского района в ходе рейтингового голосования в марте 2018 года, сообщили в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского района

Напомним, каждое муниципальное образование выбирало тот объект, который наиболее актуален.

"Сквер разбили возле фельдшерско-акушерского пункта, где всегда проходит много людей. Сам ФАП обновили в 2016 году, хотелось жителям, чтобы и возле него было красиво", - рассказал глава Кулаковского муниципального образования, в состав которого входит с. Луговое, Сергей Лысак.

На строительство средства выделила администрация Тюменского района, и в мае-июне были проведены основные работы. Сначала пустующий участок вычистили, затем спроектировали и заасфальтировали дорожки, установили изящные фонари, поставили скамейки, высадили деревья: ели, липы, рябины – и разбили клумбы. С высадкой цветов помогли ребята из отряда главы.